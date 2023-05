Le parole di Davideai microfoni di DAZN dopo- "L'ho appena rivisto, Olivier in area è fantastico. Era una bella palla ma lui ha fatto il suo, lo ringrazio io".- "Bene, era il nostro obiettivo. Forse l'abbiamo tirata per le lunghe ma siamo arrivati qui per una vittoria. Non è scontato vincere lo scudetto ogni anno, l'obiettivo era la Champions. Siamo andati anche oltre le aspettative, ci siamo giocati una grande Champions. Una stagione così, con il Mondiale di mezzo... Ma alla fine l'obiettivo era arrivare in Champions, la stagione è positiva".- "Tutte le partite sono importanti, qualche rammarico forse lo abbiamo. Sarà un'estate importante per tutti, abbiamo visto quanto è bello arrivare in fondo in certe competizioni. L'obiettivo era quello di arrivare in Champions".- "Anche le altre squadre si aspettano tanto da noi, dopo che si vince l'asticella si alza per tutti. Ci sono più aspettative, forse in qualche momento abbiamo patito questa cosa. Se i risultati non vengono la fiducia cala, ma è un anno che ci sarà sicuramente di insegnamento"."L'obiettivo è sempre alzare l'asticella, vincere. L'anno scorso è stata una grande stagione, quest'anno meno bene in campionato. Una squadra così deve fare bene in più competizioni, quest'estate sarà importante per noi perchè dovremo capire come lottare ovunque".