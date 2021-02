Davide Calabria è uno dei giocatori maggiormente rigenerati dalla cura Pioli nel Milan che attualmente guida la classifica della Serie A. Ecco le sue parole sul canale Twitch del club rossonero: "Eravamo questa estate a cena con alcuni miei amici, abbiamo mangiato un bel po' di ostriche. E quindi è nata questa scommessa: se a fine campionato succede quel che succede, dovremo riandare in quel ristorante e dovrò pagare una cena a base di ostriche. Non vedono l'ora che succeda, sarei molto contento".



MENTALITÀ - "La scomparsa di Kobe Bryant mi colpì tanto. La Mamba Mentality che aveva lui… Ho cercato di prendere il più possibile. È stata un’ispirazione, mi ha aiutato. Nonostante io non sia un tipo emotivo, quella tragedia mi ha toccato parecchio".