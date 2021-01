Intervistato da Sky Sport al fischio finale del primo tempo di Milan-Juventus, questo è il commento di Davide Calabria, autore del gol del pareggio (contestato dalla Juve per un evidente fallo di Calhanoglu su Rabiot a inizio azione) in un match nel quale, per l'emergenza a centrocampo della squadra di Pioli, lui terzino è stato schierato davanti alla difesa: "Partita intensa e bellissima, sempre difficile tra queste grandi squadre. Anche se sono fuori ruolo, dobbiamo continuare a fare la partita che stiamo facendo, perché possiamo vincerla."