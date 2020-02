Il Milan sta vivendo una situazione societaria in continuo mutamento. Non è infatti sicura la conferma per la prossima stagione di Stefano Pioli sulla panchina rossonera. Secondo quanto riferito da Tuttosport, per la possibile successione i nomi sono diversi: dal tedesco Ralf Rangnick a Simone Inzaghi, passando per Marcelino e una vecchia conoscenza, sia dei rossoneri che della Juve, Massimiliano Allegri. Il tecnico livornese ha ricordato in questi giorni che al termine della stagione finirà il suo anno sabbatico e tornerà in panchina, ad allenare. Tra le ipotesi per lui anche il PSG.