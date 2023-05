Manca ancora tanto alla sfida tra Juventus e Milan, in programma nella 37esima giornata di Serie A. Non arrivano però buone notizie per Stefano Pioli perché il tecnico sa già che per quella gara e per tutto il resto della stagione non ci sarà Bennacer. Il centrocampista rossonero si è infortunato nel match di Champions League contro l'Inter al ginocchio.