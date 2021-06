Milan e Brescia non hanno ancora trovato un accordo per Sandro Tonali a un giorno dalla scadenza dei termini per il diritto di riscatto del centrocampista. Trattativa ancora ingarbugliata con i rossoneri che hanno chiesto uno sconto, ma l'ultimo contatto risale alla scorsa settimana e la distanza è ancora di 5 milioni. Come scrive la Gazzetta, da Londra, quartier generale di Elliott, arrivano segnali netti: al massimo il Milan può spendere 10 milioni per il riscatto, il Brescia invece avrebbe diritto ad altri 15 milioni. Nessuno vuole pensare a una rottura, ma l’accordo ancora non c’è. E spunta la Juve. Come scrive la Rosea, "è la Juventus a poter dire la sua, visto che Tonali è sempre piaciuto a Massimiliano Allegri, che lo prenderebbe volentieri in prestito in bianconero, se il dialogo con i rossoneri finisse davvero nel nulla. Al momento è solo un’ipotesi, un’alternativa che aiuterebbe il club di Cellino, disposto a concedere un nuovo prestito alla società di Andrea Agnelli".