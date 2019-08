Clamoroso a San Siro. L'attaccante rossonero Piatek parte dalla panchina nel primo match casalingo della squadra di Giampaolo. ​Di fronte il Brescia di Alfredo Donnarumma e Sandro Tonali, in attesa di Mario Balotelli, ancora squalificato, reduce dalla vittoria in casa del Cagliari proprio grazie a un gol del numero 9, alla prima stagione in Serie A. In attesa che il mercato possa regalare un ultimo sussulto, il tecnico prova nuove alchimie con la vera sorpresa che è proprio la panchina dell'attaccante ex Genoa.



