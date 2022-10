Il numero 10 delDiaz ha parlato a Dazn. Queste le sue parole:"Giocare a destra? Dove mi mette posso giocare, lavoro con la squadra, siamo uniti, lavoriamo tutti per uno e questo è l'importante"."Mi sono sentito più grande a correre sulle spalle di Leao, sono felicissimo, tre punti importanti. Da piccolo ho sempre voluto esultare togliendomi la maglietta, certo non devo farlo più perchè prendo il giallo""Crediamo nel destino, l'importante erano i tre punti e alla Juve avevo già segnato, mi ricordavo, i compagni mi hanno detto che devo sempre giocare contro la Juve e ho riso. Volevamo i tre punti per i tifosi, dopo la sconfitta di Londra e questo era importante".