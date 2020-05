1









Ismael Bennacer, centrocampista del Milan, parla in una lunga intervista concessa a SportWeek, settimanale della Gazzetta dello Sport, anche di Cristiano Ronaldo e Lionel Messi: "Non ho colleghi da idolatrare. Li ammiro, ma se incrocio Cristiano Ronaldo o Messi non vado in processione a rendergli omaggio. Non per presunzione, ma perché, al contrario, la mia religione mi chiede di essere umile e discreto. E insegna che anche Ronaldo e Messi sono uomini come gli altri. Quando con l’Empoli giocai per la prima volta contro lo juventino, a fine partita molti miei compagni andarono a chiedergli un selfie. Io no".