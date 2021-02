Intervistato da Sky Sport, il centrocampista del Milan Ismael Bennacer, da poco tornato a disposizione di Pioli, ha parlato della possibilità dei rossoneri di vincere lo scudetto: "La squadra sta facendo molto bene, adesso è arrivato il momento nel quale anch'io devo dare tutto come stanno facendo i miei compagni di squadra. Quando si è primi bisogna pensare per forza allo scudetto, anche se mancano ancora tante partite. Noi abbiamo in testa solo la prossima gara e non abbiamo mai parlato della possibilità di vincere il campionato".