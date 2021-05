Dopo la vittoria contro la Juventus, il centrocampista del Milan Ismael Bennacer ha parlato al canale ufficiale del club rossonero: "E' stata una grande partita, contro una grande squadra ma mancano ancora alcune partite. Stasera (ieri, ndr) abbiamo fatto tutto bene ma dobbiamo essere pronti per la gara con il Torino"



I TIFOSI A MILANELLO - "Abbiamo avuto i brividi. Stiamo facendo tutto questo per loro e per i tifosi in tutto il mondo. I fan che erano a Milanello ci hanno aiutato tanto e ci hanno regalato emozioni incredibili".



SULLA SFORTUNA - "La sfortuna fa parte del gioco. Sappiamo che Kessie tira bene i rigori ma capita di sbagliare. Ibrahimovic aveva dolore al ginocchio anche settimana scorsa. Siamo stati bravi a superare le difficoltà".