Ismael Bennacer, centrocampista del Milan, ha parlato a Sky dopo la vittoria contro la Juve: "Nel cerchio prepartita? Parla Ibra, parla Kjaer. Il mister poi ha detto che era come una finale e che una finale di vince. Questa settimana abbiamo lavorato tanto per questa partita e abbiamo fatto bene.



La partita più bella della carriera? Con il Milan sì. Perché conta tanto, anche se mancano ancora partite e non dobbiamo mollare. Abbiamo fatto una grande partita contro una grande squadra e siamo contenti.



Sono giocatori che hanno esperienza e noi sentiamo e facciamo ciò che dicono. Quando hai Ibra che ti dice 'devi dare tutto e morire per questa squadra' dai il 200%. Traguardo vicino? Mancano ancora tre partite, dobbiamo lavorare tanto e dare tutto, siamo sulla strada giusta ma non è finita".