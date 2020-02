Intervenuto a Milan Tv, il centrocampista rossonero Ismael Bennacer ha commentato così la sua prima parte di stagione al Milan: “Se sto dando il massimo in campo? Si, se avete queste sensazioni sono contento perché ho corso col cuore. Io lo faccio veramente per la squadra quindi sento un piacere”.



JUVE - “Abbiamo fatto una bella partita ma non abbiamo vinto. Abbiamo la testa alta, noi giochiamo per uno dei club più grandi. Non dobbiamo mollare mai. Dobbiamo crederci se no non siamo competitivi. Magari sarà ancora più bello vincere a Torino senza giocatori importanti. Juve grande squadra ma non impossibile da battere".



TORINO - “Giochiamo lunedì, quindi dobbiamo recuperare bene. Dobbiamo essere pronti per questa partita importante”.