Per qualcuno sarà folklore, per qualcun altro sarà solo incontenibile tifo. Ma perché il calcio, i supporters quantomeno, sfuggono sempre alle leggi civili?



In un momento in cui l'Italia prova a risollevarsi, dalle parti di Milanello c'è chi accende gli animi e unisce i cuori. Come mostrano le immagini qui in basso, all'esterno del centro sportivo del Milan, migliaia di tifosi sono accorsi per caricare Pioli e i giocatori in vista della decisiva sfida di questa sera con l'Atalanta: i rossoneri, così come il Napoli, sono chiamati a vincere per il dentro o fuori in Champions. La Juve, a Bologna, deve sperare in un passo falso delle due. E ovviamente vincere.



Nella gallery qui in basso, gli assembramenti e la 'carica' dei tifosi milanisti.