Il Milan ha bloccato Dennis Praet. Dopo i tanti accostamenti alla Juventus, in particolare nel corso delle ultime finestre di mercato, il talentuoso centrocampista della Sampdoria sembra quindi pronto a cambiare aria, ma non per vestire la maglia bianconera. Secondo quanto riportato da Sportitalia, infatti, i rossoneri hanno ormai trovato l'accordo con Praet, che ritroverà il tecnico Marco Giampaolo, dopo gli anni trascorsi insieme in blucerchiato.