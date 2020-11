1









Il clima è teso. L'ambiente è furibondo con Hakan Calhanoglu e la situazione è chiara: "A prescindere da come andrà a finire la sua vicenda, Hakan Calhanoglu ha scavato un bel fossato tra se stesso e il Milan, inteso a 360 gradi. Quindi non solo come dirigenti e società, ma proprio come tutto l’ambiente. Certo, anche Gazidis e Maldini hanno le loro responsabilità, per aver sottovalutato il problema ed essersi tardivamente seduti a un tavolo per trattare il rinnovo del contratto". Lo racconta Tuttosport, che prosegue: "Se l’entourage del turco ha deciso di chiedere 7 milioni di euro a stagione per rinnovare il contratto, è ovvio che avrà le spalle ben coperte da una società che, potendo non pagare il cartellino, è disposta a un notevole esborso economiche. Si parla della Juventus, in questo momento, ma anche di squadre spagnole e inglesi che, come è noto, pagano mediamente più delle italiane".