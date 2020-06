Non solo le assenze di Ibrahimovic, Theo Hernandez e Castillejo. Contro la Juve dovrebbe mancare anche un altro giocatore al Milan di Stefano Pioli. Si tratta del difensore brasiliano Duarte, già alle prese con una stagione particolare. Come racconta Sky Sport, nelle prossime ore il centrale - che già in stagione ha patito un infortunio grave - si sottoporrà alla risonanza magnetica che determinerà l'entità dell'infortunio. Lo stop dovrebbe essere di almeno tre settimane, forse quattro.