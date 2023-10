Altra tegola per il, a pochi giorni dalla sfida di San Siro contro la. Come riportato da Sky Sport e poi confermato dallo stesso club, infatti, il portiere Marcoha accusato un problema muscolare, che lo costringerà ai box per qualche tempo: già pronto al suo posto Antonio, con un passato in bianconero (come noto, Stefano Pioli non potrà contare tra i pali nemmeno sul titolare Mike Maignan, out per squalifica). L'estremo difensore classe 1983 ha solo una presenza in rossonero, da subentrato, e non gioca titolare da due anni.