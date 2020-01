Passa il tempo, cambiano dirigenti, allenatori, giocatori... ma il Milan rimane sempre lo stesso. Diciamo che sul mercato non sempre azzecca gli acquisti, per usare un eufemismo. Sono passati due anni da quando i rossoneri pensavano di aver fatto il colpo della vita pagando 40 milioni per il prestito di Leonardo Bonucci. Risultato? Dopo soli sei mesi il difensore già voleva fare un passo indietro, poi fu convinto a resistere fino a maggio chiudendo la stagione con 51 partite e 2 gol. Fascia da capitano al braccio in un ambiente che non sentiva suo, l'estate successiva ha fatto la valigia in fretta e furia tornando alla Juve. E qui sì che è rinato.



ILLUSIONE AL MAX - Altro capitolo, Max Allegri: allenatore che ha lasciato ottimi ricordi ovunque è andato. E la Juve ne sa qualcosa. Sulla panchina del Milan ha vinto uno scudetto e una Supecoppa italiana prima di passare in bianconero. E ora che i rossoneri hanno qualche problema tra campo e mercato, i tifosi sognano il ritorno di Max (oggi in trend topic su Twitter) per la prossima stagione. Sì, ma su che basi? L'allenatore ha già detto che sta imparando l'inglese, vuole andare a vincere all'estero e l'ipotesi di un ritorno al Milan è da scartare. I tifosi rossoneri devono rassegnarsi e l'allenatore l'ha fatto capire anche in una recente intervista a Espn. Bonucci e Allegri, da acquisti sbagliati a illusioni dei tifosi. Per un Milan sempre più giù.