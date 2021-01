Neanche il tempo di festeggiare l’ottima vittoria contro l’Udinese che la Juventus si trova a fare i conti con il big match dell’Epifania contro il Milan. Sfida cruciale, non ancora decisiva cadendo solo a gennaio, ma comunque cruciale per la squadra di Pirlo per accorciare sulla capolista. I rossoneri sono tornati in campo questa mattina dopo il successo contro il Benevento. Ecco il programma della seduta riportato da Calciomercato.com: “Seduta di scarico per chi ha giocato ieri, mentre gli infortunati rossoneri (Ibrahimovic, Bennacer, Gabbia, Saelemaekers) hanno ancora svolto un lavoro personalizzato”.