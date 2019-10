Secondo quanto riportato da SportMediaset, il Milan avrebbe pensato ad un ritorno di Massimiliano Allegri sulla panchina rossonera. Il contatto diretto che c'è stato tra la dirigenza del Diavolo e l'ex tecnico della Juventus però, non avrebbe dato le risposte sperate, ma solo quelle attese: Allegri ha delle pretese economiche eccessive per il Milan che, comunque, nel post-Fiorentina con Maldini ha confermato la posizione di Marco Giampaolo. Per Allegri, il ritorno in panchina sembra sempre più possibile lontano dall'Italia: in Inghilterra qualcosa sembra muoversi, ma attenzione alla suggestione Real Madrid, qualora Zidane dovesse "saltare".