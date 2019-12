Affare fatto: il Milan ha preso Todibo. Il rossoneri hanno trovato l'accordo con il Barcellona sulla base del prestito con diritto di riscatto a 20 milioni di euro. La parola passa al difensore che ha altre offerte in mano e che già un anno fa era stato vicino alla Serie A perché proprio la Juve era ad un passo dal suo acquisto. Allora Todibo giocava nel Tolosa e la Juve venne beffata all'ultimo dal Barcellona dove però il giovane francese non ha mai trovato spazio. Ora può dire si al Milan e arrivare, un anno dopo, in Serie A.