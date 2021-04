Parlando a Sky Sport l'attaccante del Milan Rafael Leao ha sottolineato quale sia ormai l'obiettivo dei rossoneri in questa stagione: "La partita di domenica contro il Genoa sarà molto importante, è il finale di stagione e vogliamo andare in Champions League, se cerco di fare il massimo posso aiutare la squadra. Ibrahimovic è molto importante dentro e fuori dal campo, mancherà ma ci sono altri giocatori che possono fare la differenza. Tutti vogliono puntare in alto, il Milan è un grande club e merita di andare in Champions".