Quella appena conclusa è stata forse la gara che potrebbe sancire definitivamente chiusa la lotta scudetto, con il Milan di Stefano Pioli che si è imposto sull'Atalanta di Giampiero Gasperini per 2-0. Le reti sono arrivate entrambe nella ripresa e a realizzarle sono stati prima Rafael Leao, poi il francese Theo Hernandez, i quali lanciano di fatto i rossoneri ad un passo dalla conquista del titolo. Il risultato maturato a San Siro ha inevitabilmente trovato grande felicità in tutti i tifosi juventini che, sui social hanno manifestato il loro entusiasmo, commentando con frasi del tipo: 'Complimenti al Milan, godiamo', oppure: 'Meglio loro che l'Inter'. In attesa di conoscere quello che sarà l'ultimo atto, c'è chi ha già scelto da che parte schierarsi.