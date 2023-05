Quella di domenica sera tra Juve e Milan sarà una gara particolare per i rossoneri. Non solo per archiviare in maniera definitiva il discorso quarto posto, ma anche perchè in caso di vittoria, il Milan batterebbe i bianconeri 2 volte su 2 nella stessa stagione, eguagliando così le annate 1990/91 e 2009/2010.