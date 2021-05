Se la finale di Coppa Italia di mercoledì sera contro l'Atalanta è stata sicuramente l'ultima presenza di Gigi Buffon con la maglia della Juventus, domani sera, sempre contro la Dea ma nell'ultima giornata di Serie A, potrebbe essere l'ultima col Milan del presente e futuro portiere della Nazionale, Gigio Donnarumma. Sono tanti gli ostacoli infatti sulla strada del rinnovo col club rossonero, incarnate soprattutto dalle esose richieste del suo procuratore Mino Raiola. Contribuirà Donnarumma a qualificare la sua squadra in Champions, magari a scapito proprio di quella Juve in cui potrebbe approdare in estate?