Intervenuto ai microfoni di DAZN dopo la vittoria contro la(rimasta in 8 uomini nel finale) il tecnico delStefanoha parlato anche dell'obiettivo stagionale della sua squadra. Ecco il suo pensiero: "L’obiettivo è confermare il terzo posto in classifica, la vittoria di oggi è importante per allungare su Atalanta e Bologna e provare a prendere la. Poi abbiamo una settimana per preparare lo Slavia Praga".E sull'espulsione di Lucaal 57', che ha inevitabilmente condizionato lo svolgimento del match: "Lui mi ha detto che la palla stava per uscire, ma l’arbitro non ha fischiato come regolamento prevede quando un giocatore viene colpito in testa.è correttissimo, ha fatto la sua giocata. Non vedo perché dovevamo fermarci lì".