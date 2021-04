Il Milan ha offerto 8 milioni di euro a stagione a Gianluigi Donnarumma per rinnovare il contratto. Dovesse accettare l'offerta rossonera, portiere classe '99 diventerebbe il secondo calciatore più pagato del campionato, alle spalle di Cristiano Ronaldo, raggiungendo Matthijs de Ligt. L'olandese percepisce 8 milioni di stipendio più bonus per arrivare a un totale di 12. La cifra, però, potrebbe anche non essere sufficiente per ottenere la firma del portierone classe 1999, che piace alla Juve da sempre.