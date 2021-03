Il Milan vede il fondo, ma all'ultimo secondo evita la sconfitta: 1-1 a San Siro contro l'Udinese, al gol di Becao risponde dal dischetto al 95' il solito Frank Kessie. I rossoneri di Pioli evitano la quinta sconfitta in campionato in questo 2021, ma il pareggio permette a Juventus e Atalanta di portarsi a -4 (i bianconeri devono anche recuperare la sfida con il Napoli) e offre all'Inter l'occasione di allungare ulteriormente in vetta.



Il rigore nel finale, chiaramente, ha scatenato i social: per i rossoneri sono 19 rigori in stagione. E qualcuno, per quanto netto, non l'ha presa benissimo...