Dopo l'eliminazione del Napoli per mano del Granada, le partite di Europa League di questa sera (ritorno sedicesimi di finale) vedeva impegnate le altre due italiane rimaste in gara. La Roma, dopo la vittoria in Portogallo per 2-0, si conferma all'Olimpico e vince 3-1 con i gol di Dzeko, C. Perez e Mayoral (autogol di Cristante la rete dei portoghesi). Anche il Milan passa il turno: dopo il 2-2 di Belgrado, a San Siro arriva un 1-1. Rigore di Kessie ad aprire le marcature (il 18° penalty stagionale per i rossoneri, record europeo) poi pareggio di Ben Nabouhane. La squadra di Pioli passa il turno con due pareggi grazie alle due reti fuori casa dell'andata.