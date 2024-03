Il suo nome non è tra quelli più noti, ma Mikelè un profilo di tutto rispetto. Il centrocampista classe 1996 della, che Cristiano Giuntoli ha osservato dal vivo ieri sera nel match contro il PSG assistendo anche a un suo gol nel finale, ha conquistato due trofei finora in carriera: una Coppa di Germania con il Borussia Dortmund (2016-17) e una Coppa di Spagna con la sua attuale squadra (2019-20). In più vanta una Nations League con la Nazionale iberica (2022-23). Il 27enne è sulla lista dellaper il mercato estivo.