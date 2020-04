Mike Tyson si allena per tornare sul ring. L'ex boxeur, 53 anni, ha lasciato l'attività agonistica nel 2005, ma sarebbe ancora competitivo, soprattutto dopo 6 settimane di allenamento. In diretta su Instagram con il rapper T.I., Tyson ha rivelato: “Nell’ultima settimana mi sono allenato con i guantoni, è stata dura, ero dolorante. Mi sto allenando, sto cercando di tornare sul ring. Penso di poter tornare in forma, voglio andare in palestra ed essere pronto per organizzare alcune esibizioni di tre o quattro round per alcuni enti di benficenza. Faccio qualche esibizione e un po’ di soldi, per aiutare i senzatetto e tossicodipendenti”.