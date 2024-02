Gli allenamenti al JTC saranno molto più duri da oggi pic.twitter.com/5YQhMELe5t — JuventusFC (@juventusfc) February 8, 2024

Un tifoso speciale per la Juventus; l'ex leggenda del pugilato, Mike Tyson, ha indossato infatti la maglia bianconera con il suo nome sulle spalle e il numero "1". La foto è stata pubblicata dalla Juventus sui social. "Gli allenamenti al JTC saranno molto più duri da oggi", il commento del club bianconero. Di seguito la foto di Tyson con la maglia della Juve che sta già facendo impazzire sui social i tifosi bianconeri. E non potrebbe essere altrimenti visto il personaggio in questione.