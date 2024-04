Juventus, chi è Mikayil Faye

Lapunta un altro giovanissimo. Si tratta - secondo il Mundo Deportivo - di Mikayil "Mika", difensore senegalese classe 2004 che attualmente milita nel, ovvero l'ex Barca B.Centrale di piede sinistro, è soprannominato "il mostro" per via della sua grande forza fisica e ha già esordito anche nella Nazionale maggiore del suo Paese, segnando pure un gol con uno splendido tiro dalla lunga distanza. Su di lui, che potrebbe rappresentare il colpo ideale in prospettiva per i bianconeri, ci sarebbero anche Chelsea e Borussia Dortmund, mentre in passato era stato seguito dall'Inter. Alla Juventus Faye potrebbe essere aggregato direttamente in Prima squadra senza passare dalla Next Gen, soluzione che lui apprezzerebbe particolarmente proprio perché in Catalogna scalpita per giocare con i "grandi".