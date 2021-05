Sinisa Mihajlovic, a Sky Sport, ha parlato della partita con la Juve, ultima di campionato.



LA PARTITA CON LA JUVE - "Sono sicuro che ci manderanno un arbitro come si deve, questo è sicuro. Ultimamente abbiamo avuto un po' di esordienti e hanno fatto danni. Sicuro che metteranno un arbitro giusto, tra Valeri, Giacomelli, un altro, quello là... questo sono sicuro, posso scommettere. Poi la partita si giocherà. Sulla carta neanche c'è partita. Noi vediamo, andiamo e giochiamo, vediamo quello che si fa. Anche ieri Milan-Cagliari non c'era partita, poi è finita 0-0. Nel calcio può succedere questo: il bello è che tutte le partite iniziano sullo 0-0 e poi vediamo come finiscono".