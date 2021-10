Sinisa Mihajlovic stasera ha perso 3-0 contro il Napoli, con due rigori contro e una gomitata di Osimhen non sanzionata dall'arbitro. Questi alcuni commenti a Sky Sport nel postpartita dell'allenatore del Bologna: ​“Abbiamo perso contro una squadra più forte, che probabilmente avrebbe vinto anche senza i due rigori. Ogni post partita del Bologna mi vengono fatte domande riguardo situazioni fischiate a nostro sfavore.Va così: giocando contro le big una volta in nove e l’altra con due rigori a sfavore diventa impossibile. Ma andiamo avanti, i ragazzi hanno provato a fare quanto preparato, anche se abbiamo commesso alcuni errori. Queste squadre già sono più forti, non hanno bisogno di fischi a favore. Adesso pensiamo al Cagliari lunedì prossimo”.“Io tifo Napoli, perché ha un pubblico e una gente meravigliosa. Se dovesse vincerlo, sarei contento. ​In 10 partite ha fatto 9 vittorie e 1 pareggio, è una squadra di livello con un grande allenatore. L’unico pericolo può essere la Coppa d’Africa”.