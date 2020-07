Il tecnico del Bologna Sinisa Mihajlovic è stato intervistato da DAZN nel post gara di Inter-Bologna. L'allenatore ha parlato anche dell’espulsione subita da Roberto Soriano. Ecco le sue parole: "Ovviamente lo stadio vuoto ha influito. Bisogna capire gli arbitri, che adesso sentono tutte le offese. Sono un po’ condizionati. Roberto ha sbagliato, ma con il pubblico l’arbitro non l’avrebbe sentito. Doveva essere più intelligente. Se sei al Bologna ti trattano in un modo, se sei all’Inter o alla Juventus in un altro".