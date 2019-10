Sinisa Mihajlovic è uscito dall’Ospedale Sant’Orsola ieri mattina, dopo aver concluso il secondo ciclo di terapie. L'allenatore del Bologna sta lottando contro la leucemia, e ora starà a Roma per una decina di giorni in compagnia della propria famiglia. Il tecnico, però, da leone qual è, pensa già alla prossima trasferta di campionato a Torino contro la Juventus. La partita è in programma il 19 ottobre, dopo la sosta: non c’è dubbio, lui vuole esserci. Tutto dipenderà dai valori ematici, dal consulto coi medici, dal meteo. Ma il ruggito è pronto.