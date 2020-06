Sinisa Mihajlovic ha parlato subito dopo Bologna-Juve a Sky Sport.



LA GARA - "C'è solo da parlare della partita. Gara equilibrata, sapevamo che sarebbe arrivata arrabbiata la Juve. Impossibile che sbagli la 3a partita di fila. Preso gol su rigore e tutto è stato più difficile. Negli ultimi minuti abbiamo cercato di fare cambi, abbiamo messo due primavera che hanno fatto bene ma non si sono resi pericolosi come avrei voluto. I ragazzi hanno fatto la partita che dovevano fare" RABBIA - "Il coraggio manca. Anche un po' di qualità. Ci abbiamo provato, abbiamo cercato. Davanti c'era la Juve e dovevamo mettere comunque in pratica ciò che arriva dall'allenamento. Se perdiamo la palla non mi frega niente, ma c'è stato timore".



ROCCHI - "Ci sono sempre spinte in area, poteva capitare anche a noi. Ma loro marcavano più a zona, si poteva dare rigore. Non ho problemi. Peccato che si debba aspettare la Juve per avere un arbitro serio. Arbitraggio positivo? Sì, sì".