In un'intervista a La Gazzetta dello Sport, l'allenatore del Bologna Sinisa Mihajlovic ha raccontato un retroscena legato alla Juventus: "Non voglio essere ipocrita, se mi avessero chiamato Juventus o Inter ci avrei parlato e magari avrei anche accettato. Se altri allenatori vi dicono il contrario vi prendono per il culo - ha detto sincero l'allenatore - Per me però il Bologna non sarà mai un piano B, non ho mai preso tempo per valutare altre offerte".