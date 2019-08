Sinisa Mihajlovic ci sarà. Per l'esordio del Bologna contro il Verona, il tecnico serbo a cui è stata diagnosticata la leucemia nel bel mezzo della preparazione estiva, ha deciso che non può mancare al fianco della sua squadra. Temerario, come è sempre stato anche da giocatore, Mihajlovic ha concluso all'ospedale di Bologna il primo ciclo di cure per sconfiggere la malattia, ma non ne vuol sapere di stare a riposo. Dopo 40 giorni al Sant'Orsola, quindi, Sinisa ha seguito la squadra a Verona e stasera, alle 20.45, sarà puntualmente in panchina per guardare l'esordio dei rossoblù. Un atto di fede, verso lo sport che ama, ma ancor più verso la vita stessa: Mihajlovic non è tipo da tirarsi indietro.