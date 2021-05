Sinisa Mihajlovic, allenatore del Bologna, ha parlato a Sky dopo la sconfitta contro la Juve: "​Non c'è stata partita, ma non era difficile da immaginare. Difficoltà? Un po' da tutte le parti, abbiamo fatto gli errori da ragazzi, da dilettanti.



Noi ci siamo salvati e bene, la gente lo vede. Quello che è successo è che non siamo mai andati a lottare per non retrocedere, non è da sottovalutare. Ma se vedi oggi la mia squadra dici: come hanno fatto a non retrocedere? Abbiamo fatto male, senza concentrazione. Partite di fine stagione in cui non ti giochi niente, l'allenatore può fare quello che vuole ma si va in campo e fanno così, oggi era una partita che puoi perdere ma non puoi fare brutta figura. Il calcio si gioca con la testa, senza non si va da nessuna parte, è il nostro limite. Anche se spesso abbiamo fatto molto bene, 41 punti fatti giocando bene, meglio di squadre più avanti e più attrezzate, poi facciamo queste figure da latte alle ginocchia".