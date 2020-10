"Non mi piace prendere un giocatore tanto per prenderlo… nemmeno Mandzukic. Ricordiamoci che uno svincolato deve tornare in forma e non è detto che sia pronto subito. Non vedo nessuno adatto al Bologna sul mercato adesso. ​Dobbiamo restare lucidi e fare cose con una logica, non prendiamo esempio dal governo che fa decreti alla c... di cane". Così, senza mezzi termini, Sinisa Mihajlovic ha replicato alle voci che vedono l'ex Juve Mario Mandzukic vicino al Bologna.