Nel post partita di Roma-Bologna, l'allenatore rossoblù Sinisa MIhajlovic si è levato un sassolino nella scarpa sul ruolo di Soriano, chiamando in causa l'ex juventino Giancarlo Marocchi negli studi Sky: "Ho sentito che dici che Soriano non può giocare nel 4-3-3 perché adatto solo a un 4-2-3-1, come fai a pensare questo? Non fa bene la fase difensiva? Dopo Kucka è il secondo giocatore più falloso del campionato. Vuol dire che non si arrende mai, che può fare tutto".