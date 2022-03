L'allenatore del Bologna Sinisa Mihajlovic, ha sostenuto una conferenza stampa particolare e da lui organizzata per annunciare drammaticamente il ritorno della sua malattia che ormai, dura sin dal 2019.



'La malattia è coraggiosa per tornare ad affrontarmi. Se non è bastata la prima lezione, gliene daremo un'altra. Parlate pure del mio Bologna e delle scelte di campo, ma lasciate in pace l'uomo Sinisa. A inizio aprile sarò ricoverato, seguirò la squadra dall'ospedale e so che non mi deluderanno. Questa volta è diverso perchè so quello che devo fare per affrontarla'.