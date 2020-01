La Juve come modello di crescita. La società bianconera negli ultimi anni ha alzato l'asticella diventando una delle squadre più importanti a livello europeo sia dentro che fuori dal campo, grazie alla pianificazione del lavoro è riuscita a portare Cristiano Ronaldo in Italia: uno dei colpi più importanti nella storia del calcio. L'allenatore del Bologna Sinisa Mihajlovic, in un'intervista a Sport Week, ha parlato preso i bianconeri come metro di paragone: "L’Atalanta è una piccola Juve, un esempio per tutte le squadre di medio livello”.