Intervenuto ai microfoni di Tiki Taka, l'allenatore del Bologna, Sinisa Mihajlovic, ha espresso la propria opinione sul derby e chiarito come a suo modo di vedere l'Inter sia più forte del Milan. "Ho visto la partita, Ibra ha fatto quello che doveva fare. Non ha segnato ma si è reso più pericoloso di tutti, ha vinto l'Inter che è più forte, c'è poco da dire. Scudetto chiuso? Non direi chiuso però la squadra più accreditata per vincerlo è sicuramente l'Inter.