Full immersion, senza respirare, fino alla gara contro il Bologna. Poi sarà tempo delle decisioni in casa Juventus, in parte già formate da un processo di eventi poco fortunati, che potrebbero portare all’Europa League. Sul banco degli imputati Pirlo, le cui speranze di permanenza sono in ribasso. Tra i successori si è fatto anche il nome del tecnico rossoblu Sinisa Mihajlovic, voci spente dal dirigente Sabatini al Corriere dello Sport: “Mihajlovic ci ha detto che resterà al Bologna”.