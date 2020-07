In conferenza stampa, Sinisa Mihajlovic ha parlato della migliore squadra d'Italia. Spoiler alert: non è la Juventus. "Miglior squadra d’Italia ora? Anche l’anno scorso lo era. È una squadra che ti fa giocar male, una squadra fisica, di corsa, ha talento. Secondo me insieme alla Juve è la migliore squadra, anzi forse gioca anche meglio della Juve".