Sinisa Mihajlovic, allenatore del Bologna, ha parlato dagli studi di Tiki Taka. Dopo i commenti su una stagione che l'ha visto grande protagonista sulla panchina rossoblù (campionato finito al decimo posto in classifica), il tecnico ha svelato un retroscena sulla Juventus: "Io sulla panchina bianconera? Non ho parlato con nessuno. Oggi per la prima volta ho parlato con la mia società e basta. Abbiamo parlato del progetto, il presidente ha confermato la voglia di investire e di allestire una squadra che provi a lottare per un posto in Europa. Dobbiamo approfondire l'argomento, parlare di giocatori e poi vedremo. Le possibilità di andare alla Juve? Io non ho parlato con nessuno, quindi non lo so. Ho detto che la priorità è il Bologna, se dovessi avere qualche offerta il Bologna sarà la prima squadra che sarà avvisata. Un allenatore ci sarà di sicuro, non so quale". SULLA JUVE DI 5 ANNI FA - "La verità è che ci siamo parlati, siamo andati a casa di Agnelli con Nedved, Marotta, Paratici", spiega Mihajlovic: "Si è fatto tutto, ma c'era il problema di Conte che non si sapeva se andava via o meno. La Sampdoria mi ha dato un po' di tempo per decidere, la Juve in sette giorni non è riuscita a fare la transazione con Conte e io ho rifirmato con la Sampdoria. Poi dopo qualche settimana Conte è andato via e hanno preso Allegri".